Android Auto si prepara alle utili scorciatoie personalizzate per Assistant e Contatti (foto)

Mentre nel mondo Android si affaccia la Driving Mode di Assistant, Google non accenna ad abbandonare lo sviluppo del suo Android Auto. Nelle ultime ore sono emerse interessanti novità su una funzionalità in fase di sviluppo.

Grazie al teardown dell’app Android Auto (versione 5.7) 9to5Google ha scovato interessanti dettagli sullo sviluppo delle scorciatoie per Assistant e Contatti: impostando questa tipologia di scorciatoie sarà possibile avviare specifici comandi preimpostati per Assistant direttamente da Android Auto, così come sarà possibile accedere rapidamente alla chiamata di uno specifico contatto in rubrica. Mishaal Rahman di XDA è anche riuscito ad abilitare la scorciatoia per Assistant, con l’interfaccia utente che vedete nella galleria in basso.

Le scorciatoie saranno supportate a livello del launcher di Android Auto. Al momento non sono disponibili a livello pubblico e Google non ha specificato quando arriveranno. Vi terremo aggiornati su tutti i prossimi sviluppi.