ASUS ROG Phone 3 e ASUS Zenfone 7 sono i due più recenti fiori all’occhiello del celebre produttore taiwanese per quanto riguarda il mondo degli smartphone Android. Vi abbiamo già elencato pregi e difetti di entrambe i modelli nelle nostre recensioni.

Torniamo a parlare dei due dispositivi per via di una funzionalità che è passata forse un po’ inosservata. Nelle recensioni vi avevamo parlato della modalità di ricarica che limita la carica massima all’80 o al 90% in modo da incrementare la vita della batteria, o anche della funzionalità che sincronizza la ricarica notturna con il completamento al suono della vostra sveglia.

La prima di queste due funzionalità fa sì che uno switch interno “disattivi” la batteria, in modo che lo smartphone sfrutti unicamente la fonte di alimentazione a cui è collegato. In questo modo non si va a deteriorare la batteria, e ci sono altri vantaggi: si riduce ad esempio il calore prodotto, e di conseguenza si migliorano anche le performance. Molto comodo proprio per sessioni di gioco prolungate. In questo modo, al termine, si avranno temperature più basse e lo smartphone carico.

Nel caso foste tra i possessori dei due smartphone ASUS e voleste attivare la funzionalità:

ROG Phone 3 : Impostazioni -> Batteria -> PowerMaster -> Gestione batteria – Da qui potete attivare la ricarica lenta, la carica pianificata o limitare la percentuale massima di carica

: Impostazioni -> Batteria -> PowerMaster -> Gestione batteria – Da qui potete attivare la ricarica lenta, la carica pianificata o limitare la percentuale massima di carica Zenfone 7: Impostazioni -> Batteria -> BatteryCare – Qui troverete le varie impostazioni già elencate

Visto anche l’investimento che si fa in uno smartphone, avere la possibilità di utilizzare strumenti che di fatto allungano la vita della batteria (e in generale dello smartphone stesso) non può che far piacere.

ASUS ROG Phone 3 CPU octa 3.1 GHz

Display 6,59" FHD+ / 1080 x 2340 px

RAM 12 GB

Frontale 24 Mpx ƒ/2.0

Fotocamera 64 Mpx ƒ/1.8

Batteria 6000 mAh

ASUS Zenfone 7 CPU octa 2.84 GHz

Display 6,67" FHD+ / 1080 x 2400 px

RAM 8 GB

Fotocamera 64 Mpx ƒ/1.8

Batteria 5000 mAh

