In Android 11 si sono 117 emoji nuove (c’è anche la più attesa dagli italiani) e più di 2.000 ridisegnate (foto)

Insieme al rilascio di Android 11, presentato ieri da Google in versione stabile, arriveranno anche le nuove emoji. Le nuove faccine sono basate sulle raccomandazioni stilate da Unicode nella release 13.0 e rappresentano il più grande cambiamento dall’abbandono dei “blob” avvenuta con Android 8.0 Oreo. Per la precisione arrivano su smartphone ben 117 nuove emoji, ma oltre 2.000 di quelle già disponibili hanno subito un profondo restyling.

Tra le new entry c’è la faccina che piange contenta, quella camuffata con occhiali e baffi e quella che più di tutte rappresenta l’italianità nel mondo. Ci sono poi 10 nuove figure tra cui il ninja e un abbraccio stilizzato, 2 basate sull’anatomia (cuore e polmoni), nuovi cibi e bevande, 12 animali e 12 emoji generiche.

Per quanto riguarda i cambiamenti invece la maggior parte delle faccine sono state ridisegnate con uno stile meno piatto e più simile a quello in uso su Whatsapp. Tra le variazioni più evidenti: la correzione di alcune incoerenze nelle espressioni e il passaggio al rosso al posto del viola per i cuoricini. Anche molti animali sono stati rifatti e ora appaiono meno cartooneschi e, a volte, a figura intera. Infine arriva con Android 11 un nuovo selettore per le icone familiari che permette di scegliere più facilmente tra i tanti abbinamenti possibili.

