Panda Security ci fa aprire gli occhi sulle autorizzazioni app che concediamo

Nel mondo degli smartphone le app sono le regine, e quante volte abbiamo consentito loro di utilizzare i dati e le risorse dei nostri dispositivi per poter usufruire delle loro funzionalità , senza magari sapere dove andranno a finire?

Questa superficialità ci espone a rischi per la nostra privacy e sicurezza e per questo Panda Security, azienda attiva nel settore della sicurezza informatica, ha deciso di fornire agli utenti Android utili consigli di sicurezza, per capire di cosa è meglio fidarsi.

È cruciale sapere che quanto concediamo importanti autorizzazioni, come alla fotocamera, al telefono e al microfono ci esponiamo a elevati rischi di truffe e attacchi informatici. Ad esempio, dando l’accesso alla nostra galleria foto potremmo incorrere nel furto di immagini personali.

Consultando la sezione App e notifiche in Impostazioni possiamo controllare e modificare le autorizzazioni che abbiano concesso. Per concludere riportiamo quelli che sono i consigli di sicurezza utili da tenere a mente prima tappare su “Acconsento”: