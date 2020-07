Huawei gongola: mai così bene da 9 anni e si tiene stretto il dominio sul mercato cinese (foto)

E chi l’ha detto che Huawei è in calo? Diciamocelo, non sono stati mesi facili per il colosso cinese. Il ban da parte degli Stati Uniti è un duro colpo che molto probabilmente avrebbe sancito la fine di molti altri produttori, qualora fosse toccato a loro. Eppure Huawei ha dimostrato di avere le spalle larghe, a dimostrazione del fatto che i loro sforzi per creare un ecosistema completo e solido non sono stati vani.

A confermare tutto ciò è Canalys, che attraverso l’ultimo report ci notifica del fatto che il Q2 2020 sia stato per Huawei estremamente positivo, a tal punto da renderlo il primo quarto in 9 anni in cui l’azienda ha superato sia Samsung che Apple in termini di dispositivi spediti. Nonostante il numero detto risulti inferiore del 5% rispetto lo scorso anno, Huawei è riuscita comunque a far partire 55,8 milioni di smartphone, travolgendo il rivale coreano (crollato del 30%).

Il merito (e fa strano definirlo tale) va dato alla pandemia di Covid-19, come afferma Ben Stanton, analista di Canalys. “Se non fosse stato per la pandemia, Huawei non sarebbe riuscita a trarre vantaggio dalla situazione economica cinese, in disperato bisogno di risalita”. Questo impeto di crescita ha di fatto permesso all’azienda cinese di assicurarsi un solido 70% di quota di mercato sul territorio, ridicolizzando la concorrenza (per la cronaca Samsung si “accontenta” dell’1%).

A questo punto la domanda rimane una sola: ce la farà Huawei, forte della sua posizione, a mantenere il dominio del mercato cinese? La concorrenza è tanta e in perenne evoluzione, mai abbassare la guardia.