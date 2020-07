La gamma Galaxy S20 riceve un nuovo aggiornamento, ma di novità ce ne sono ben poche

Anzi, sembrerebbe nessuna.

La gamma S20 per ora vanta, tra tutte le altre serie Galaxy, il maggior numero di aggiornamenti ricevuti dal momento del suo lancio ufficiale. Di recente i terminali di Samsung hanno ricevuto un aggiornamento migliorativo per le prestazioni della fotocamera, così come le ultime patch di sicurezza di giugno. Ebbene sembra che ci sia un altro aggiornamento alle porte.

La versione firmware G98xxXXU3ATG4 infatti ha iniziato a presentarsi in alcuni dispositivi della gamma principalmente localizzati negli Emirati Arabi Uniti. Tuttavia pare che questo pacchetto non porti con sé nessun cambiamento né tantomeno un miglioramento di qualsiasi sorta. Trattandosi inoltre di una distribuzione così mirata dal punto di vista geografico abbiamo motivo di credere che tale update non verrà diffuso anche al resto del mondo.

La procedura di aggiornamento rimane in ogni caso la medesima, quindi se siete possessori di un terminale della serie S20 e vi trovate stabilmente degli Emirati Arabi, potrete controllare di persona la presenza del pacchetto attraverso le Impostazioni del dispositivo.

Samsung Galaxy S20 8.4 CPU octa 2.7 GHz

Display 6,2" QHD+ / 1440 x 3040 px

RAM 8 GB

Frontale 10 Mpx ƒ/2.2

Fotocamera 12 Mpx ƒ/1.8

Samsung Galaxy S20+ 8.5 CPU octa 2.7 GHz

Display 6,7" QHD+ / 1440 x 3040 px

RAM 8 GB

Frontale 10 Mpx ƒ/2.2

Fotocamera 12 Mpx ƒ/1.8

