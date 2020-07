A ventiquattr’ore dalla comparsa nel mondo del Web delle prime immagini dal vivo del Samsung Galaxy Note 20 Ultra grazie a quanto pubblicato su Twitter dallo YouTuber Jimmy Is Promo, torniamo già a parlare del prossimo dispositivo dell’azienda sudcoreana. Questa volta, però, il protagonista delle scene è un suo accessorio: la S Pen.

Sempre dalla pagina del social network cinguettante di Jimmy Is Promo arrivano alcuni dettagli sulla nuova S Pen, che esteticamente non sembra molto diversa da quella che accompagna i precedenti modelli Galaxy Note. Però, è importante non soffermarsi mai sulle apparenze, perché la vera novità riguarda una caratteristica software.

Infatti, sembrerebbe che Samsung abbia introdotto una nuova funzionalità e, secondo quanto riportato nel post di Twitter dello YouTuber, la serie Galaxy Note 20 consentirà agli utenti di poter utilizzare la S Pen come puntatore. Accedendo alle impostazioni dell’accessorio sarà disponibile una nuova sezione “Puntatore S Pen” da cui sarà possibile personalizzare la sua velocità, il suo colore e la grandezza della traccia, con tanto di opzione che consente di decidere se mostrarla o meno.

A funzione impostata, gli utenti potranno, tra le tante cose, evidenziare un’area specifica, selezionare le icone sul display del loro Galaxy Note 20 e potrà tornare utile anche durante l’utilizzo della modalità DeX, consentendo di indicare qualsiasi cosa presente su un monitor attraverso la S Pen.

S Pen can now act as a Pointer. Select your color and select icons on the screen, navigate around. Also can highlight an area. #Note20 #GalaxyNote20Ultra

