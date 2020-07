Google Meet va come un treno: da 50 a 100 milioni di download sul Play Store in meno di due mesi

Nonostante la fine del lockdown in molte parti del mondo, non si arresta la corsa di Google Meet, una dei servizi di videoconferenze più utilizzati negli ultimi mesi. A partire da marzo infatti, quando sul Play Store contava appena 5 milioni di download, il suo successo è stato travolgente, come certificato dal nuovo traguardo raggiunto.

Se a maggio Google Meet aveva potuto festeggiare il superamento dei 50 milioni di download, in meno di due mesi ha già raddoppiato quella cifra, sfondando il muro dei 100 milioni di download sul Play Store.

Le irripetibili condizioni favorevoli createsi negli ultimi mesi hanno senz’altro giovato, ma bisogna anche riconoscere a Google l’abilità nel reagire tempestivamente e spingere la diffusione del suo servizio, rendendolo gratis per tutti e integrandolo persino in Gmail.