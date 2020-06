OnePlus Nord segnerà un nuovo inizio e avrà uno stile tutto suo, “unico al mondo” dice Carl Pei

Scopriamo anche che la docuserie non è terminata e ci sarà la possibilità di partecipare alle riprese

A prescindere da come sarà il nuovo OnePlus Nord, i manager dell’azienda cinese hanno dimostrato di sapere come si crea hype su un nuovo prodotto. Ormai sono settimane che le notizie circolano prima goccia a goccia e poi in maniera sempre più prorompente quando ormai manca meno di un giorno alla presentazione ufficiale.

Non è un caso quindi che proprio oggi Carl Pei, il co-fondatore di OnePlus, abbia deciso di rilasciare alcune dichiarazioni ai colleghi di Android Central per spiegare la mossa. L’avvento di OnePlus Nord infatti coincide con una svolta per il marchio nato sei anni fa: non si punterà solo a soddisfare i fan della prima ora, trascurati con le ultime uscite a prezzi elevati, ma l’obiettivo è creare un marchio distinto, con una sua identità visiva, i suoi colori e un suo logo.

LEGGI ANCHE: Guardate film e serie TV in compagnia su Prime Video con Watch Party

Nel mirino ci sarebbero i consumatori più giovani, dotati per ovvi motivi di portafogli meno capienti, ma comunque attenti alle novità tecnologiche. Pei per la verità non aggiunge molto ai dettagli raccolti fin qui, ma conferma che OnePlus Nord avrà un suo sito, un packaging diverso e cercherà di avvicinare gli utenti al marchio.

La spiegazione per il lancio della docuserie sta tutta nelle parole di Pei quando dice che da giovane non è mai riuscito a soddisfare il suo entusiasmo per un marchio tecnologico perché rimaneva lontano e irraggiungibile. Ecco quindi la volontà di spiegare agli utenti come vengono fatte le cose a partire, perché no, dal marketing per il lancio. La docuserie – di cui oggi dovrebbe andare online la prima puntata sul nuovo profilo Instagram ironicamente chiamato OnePlusLiteZThing – vuole coinvolgere i fan, portarli dietro le quinte e farli sentire parte del processo tanto che le riprese non sono ancora terminate e c’è tempo per diventarne parte!

GRUPPO FACEBOOK DI SMARTWORLD

CANALE TELEGRAM OFFERTE