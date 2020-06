Vivo si conferma pioniera nel mondo smartphone: ecco i nuovi Vivo X50 con fotocamera Gimbal (foto)

Vivo è uno dei produttori cinesi che cerca spesso di distinguersi proponendo particolari soluzioni hardware sui suoi prodotti: l’azienda fu tra le prime a proporre il sensore d’impronte integrato nel display e nelle ultime ore ha lanciato dei nuovi smartphone che propongono una novità inedita per il comparto fotografico. Andiamo a vedere insieme le schede tecniche dei nuovi Vivo X50.

Vivo X50 | X50 Pro | X50 Pro+: Caratteristiche Tecniche

Specifiche Vivo X50 Vivo X50 Pro Vivo X50 Pro+ Dimensioni e peso 159,54mm x 75,39mm x 7,49mm

170g 158,46mm x 72,8mm x 8,04mm

181,5g 158,46mm x 72,8mm x 8,04mm

181,5g Display 6,56″ FHD+ AMOLED

90Hz refresh rate

Flat display

Foro per la fotocamera

HDR 10+ 6,56″ FHD+ AMOLED

90Hz refresh rate

Display curvo

Foro per la fotocamera

HDR 10+ 6,56″ FHD+ AMOLED

120Hz refresh rate

Display curvo

Foro per la fotocamera

HDR 10+ Processore Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 765G Qualcomm Snapdragon 865 RAM e storage 8GB LPDDR4X + 128GB UFS 2.0

8GB + 256GB 8GB LPDDR4X + 128GB UFS 2.1

8GB + 256GB 8GB LPDDR4X + 128GB UFS 2.1

8GB + 256GB

12GB + 256GB Batteria 4200 mAh

33W fast charging 4315 mAh

33W fast charging 4315 mAh

44W fast charging Fotocamera posteriore Principale: 48MP Sony IMX598, f/1.6, four-axis OIS

48MP Sony IMX598, f/1.6, four-axis OIS Secondario: 13MP portrait, f/2.48

13MP portrait, f/2.48 Grandangolo: 8MP, 120° FoV, f/2.2

8MP, 120° FoV, f/2.2 Macro: 5MP, f/2.48, 1,5cm super macro Principale: 48MP Sony IMX598, f/1.6, gimbal OIS

48MP Sony IMX598, f/1.6, gimbal OIS Secondario: 13MP, f/2.46

13MP, f/2.46 Terzo: 8MP periscope, f/3.4

8MP periscope, f/3.4 Grandangolo: 8MP, 120° FoV, f/2.2, 2,5cm macro Principale: 50MP Samsung ISOCELL GN1, f/1.6

50MP Samsung ISOCELL GN1, f/1.6 Secondario: 13MP portrait, f/2.46

13MP portrait, f/2.46 Terzo: 8MP periscope, f/3.4

8MP periscope, f/3.4 Grandangolo: 8MP, 120° FoV, f/2.2, 2,5cm macro Fotocamera frontale 32MP, f/2.48 32MP, f/2.45 32MP, f/2.45 Connettività NFC

WiFi 6

Bluetooth 5.1

SA & NSA Dual-mode 5G

Sensore d’impronte integrato nel display NFC

WiFi 6

Bluetooth 5.1

SA & NSA Dual-mode 5G

Sensore d’impronte integrato nel display

AK4377A Hi-Fi Sound chip NFC

WiFi 6

Bluetooth 5.1

SA & NSA Dual-mode 5G

Sensore d’impronte integrato nel display

CS43131 Hi-Fi Sound chip Versione Android Funtouch OS 10.5 basato su Android 10 Funtouch OS 10.5 basato su Android 10 Funtouch OS 10.5 basato su Android 10

Ovviamente la caratteristiche che più attrae dei nuovi Vivo X50 è il particolare meccanismo Gimbal implementato nel comparto fotografico posteriore della versione Pro e Pro+. Come vedete dalle immagini presenti nella galleria in basso, si tratta di un modulo hardware che assicura una stabilizzazione senza precedenti dei sensori fotografici: il principio sul quale si fonde è lo stesso dei classici gimbal in commercio, per il quale i sensori fotografici verranno automaticamente spostati nella direzione opposta alla sollecitazione rilevata. In tal modo la sollecitazione verrà automaticamente compensata. Il tutto è integrato con funzionalità software, come la Night Mode e la Astro Mode, che sfruttano e completano la stabilizzazione dell’immagine.

Uscita e Prezzi

La nuova serie X50 di Vivo è attualmente disponibile esclusivamente nel mercato cinese. Questi i prezzi di lancio:

Vivo X50 : 8 GB + 128 GB all’equivalente di circa 470€ . 8 GB + 256 GB all’equivalente di circa 500€ .

: Vivo X50 Pro : 8 GB + 128 GB all’equivalente di circa 580€ . 8 GB + 256 GB all’equivalente di circa 640€ .

: Vivo X50 Pro : 8 GB + 128 GB all’equivalente di circa 680€ . 8 GB + 256 GB all’equivalente di circa 750€ . 12 GB + 256 GB all’equivalente di circa 815€ .

:

Al momento Vivo non ha comunicato i suoi eventuali piani di commercializzazione per i mercati europei. Vi terremo aggiornati su questo aspetto.

Vivo X50 – Immagini

Vivo X50 Pro – Immagini

Vivo X50 Pro+ – Immagini