Questo sfondo bloccherà il vostro smartphone, non installatelo (foto)

Il mondo Android è molto variegato e ricco di alternative e a volte ospita alcune vicende davvero singolari: è proprio questo il caso dello sfondo che blocca i telefoni, una vicenda incredibilmente concreta che è emersa in rete nelle ultime ore.

Veniamo subito al colpevole: l’immagine che vedete qui sotto è quella incriminata, e rappresenta un classico quanto suggestivo paesaggio con lago, di range dinamico abbastanza ampio. Diversi utenti segnalano che impostando questa immagine come sfondo sul proprio dispositivo Android hanno subito il blocco irreversibile dello smartphone.

Sembra illogico ma le diverse segnalazioni confermano la pericolosità dell’immagine: il tutto sarebbe causata dalla gamma dinamica dell’immagine, la quale non sarebbe gestibile dal color gamut di Android, in particolare il problema risiederebbe nelle API Google Skia che non riuscirebbero a gestire cromaticamente l’immagine. La conseguenza è dunque il blocco del dispositivo, con alcuni utenti che addirittura segnalano l’impossibilità di avviare il dispositivo in modalità Safe.

Secondo le segnalazioni emerse in rete, l’immagine postata su Weibo sarebbe compressa in modo tale da non causare i pesanti problemi segnalati su Android. Questo accadrebbe però impostando come sfondo la stessa immagine caricata su Twitter, il quale evidentemente non modifica il profilo colore originale. Pertanto non usate l’immagine che vedete allegata ai tweet in basso, potreste incorrere nel brick del vostro smartphone.

Sembra che il produttore dello smartphone non influisca sul presentarsi del problema, diverse segnalazioni arrivano da utenti possessori di Samsung ma anche da proprietari di Google Pixel. L’intera vicenda ci ricorda vagamente il carattere speciale che causava il crash di iPhone qualche tempo fa.

Al momento Google non si è pronunciata sul problema, presumiamo che un aggiornamento delle API Skia sarà necessario per risolverlo definitivamente. Partendo dal presupposto che il problema risiede nela profilo colore dell’immagine, immaginiamo che lo scatto incriminato non sarà potenzialmente l’unico a indurre il blocco del dispositivo. Vi lasciamo con alcuni esempi di utenti affetti dal problema.

It’s even worse on pixel, it bricks your phone entirely even on safe mode pic.twitter.com/kjZtvrVClH — Hideika! (@HideikaYT) May 31, 2020

What the hell bro , It is frozen How to get back to normal ?#GalaxyS20Ultra 😢😟😳😳 pic.twitter.com/GZfCfPY7vO — Learning 2.1 (@vamsiexplores) May 31, 2020