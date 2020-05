Lunga vita a Nova Launcher: nuovo aggiornamento della beta al sapore di Android 11 (foto)

Uno dei launcher di terze più popolari e più longevi del mondo Android è sicuramente Nova Launcher. Negli ultimi tempi il supporto software sembra essersi un po’ allentato, anche alla luce della solida stabilità del launcher stesso.

Un nuovo aggiornamento però è stato appena rilasciato per il canale beta del launcher: la versione 6.2.13 introduce nuove forme per le icone, forme arrivano direttamente dalla DP4 di Android 11. Le nuove forme sono la Flower, Pentagon e Hexagon, attraverso l’immagine presente in galleria potete averne un esempio.

L’aggiornamento di Nova Launcher è attualmente in fase di distribuzione unicamente per coloro che hanno aderito al programma di beta testing ufficiale. Potete iscrivervi recandovi direttamente a questo indirizzo.