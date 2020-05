Spunta un altro decisivo indizio sul prezzo aggressivo di Pixel 4a (quantomeno negli USA)

E anche Pixel 5 quest'anno potrebbe abbassare l'asticella del prezzo, complice una piattaforma hardware meno spinta.

Un po’ per contrastare lo strapotere di iPhone SE 2020, un po’ per abbassare le pretese in un periodo che si preannuncia difficile per l’economia di tutto il mondo, Google sembra sempre più intenzionata a lanciare Pixel 4a ad un prezzo particolarmente aggressivo. Come già vociferato qualche giorno fa, negli Stati Uniti il nuovo smartphone di Big G potrebbe essere più economico di ben 50$ rispetto al diretto predecessore.

Il nuovo indizio giunge da uno screenshot relativo ad un sondaggio che il colosso di Mountain View starebbe somministrando in questo periodo, in cui tratteggia l’identikit di due smartphone diversi, nelle specifiche e nel prezzo, domandando all’utente quale dei due sarebbe più propenso ad acquistare. Ed è evidente che non si tratti di due modelli di fantasia ma, sebbene non vengano menzionati esplicitamente, gli smartphone in questione sono i futuri Pixel 4a e Pixel 5.

In particolare, è specificato che lo smartphone con «scocca in plastica e jack audio» partirebbe da 349$, un prezzo che lo farebbe diventare più economico persino di iPhone SE 2020. La speranza è che Google decida di mantenere la conversione 1:1 da dollari a euro, come fu l’anno scorso. Un Pixel 4a a 349€ farebbe davvero gola a tantissimi.

Concludiamo spendendo due parole per l’altro smartphone protagonista del sondaggio: «il flagship di Google, primo a ricevere le nuove funzionalità software, il migliore in circolazione per qualità fotografica» calza a pennello con quello che possiamo aspettarci da Pixel 5, che quest’anno potrebbe abbandonare la serie Snapdragon 800, per abbracciare lo Snapdragon 765G/768G. Anche per questo motivo, il prezzo indicato di 699$ non ci sembra inverosimile, ma ci sarà ancora tempo per riparlarne.

Google Pixel 3a CPU octa 2 GHz

Display 5,6" FHD+ / 1080 x 2220 px

RAM 4 GB

Frontale 8 Mpx ƒ/2.0

Fotocamera 12,2 Mpx ƒ/1.8

Batteria 3000 mAh Confronta

Confronta Scheda Tecnica

Scheda Tecnica Vedi i prezzi

notizie

Recensione