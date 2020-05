Imparate la scienza grazie alle funzioni AR di Ricerca Google (foto)

Grazie alla realtà aumentata siamo in grado di portare nel mondo reale oggetti virtuali (sì, certo, anche mostriciattoli). Perché quindi non sfruttarla per imparare qualcosa? Google, grazie alla collaborazione con alcune aziende specializzate (come BioDigital, Visible Body ) ha inserito alcune funzioni AR all’interno di Ricerca Google.

Cercando alcune parole chiave su Ricerca Google è possibile trovare un pulsante “Visualizza in 3D” (noi ci siamo riusciti cercando “human skeleton”) che ci permette di inserire un modello 3D all’interno della nostra stanza. Possiamo poi avvicinarci, ingrandire alcune parti e, ovviamente, imparare.

Cosa possiamo cercare? Google ci fornisce una bella lista, la quale spazia dal corpo umano agli animali, dalle strutture cellulari all’Apollo 11. Potete quindi trasformare la vostra casa in un museo virtuale. C’è da dire che non tutte le chiavi di ricerca ci hanno dato una risposta, ma provateci voi: magari sarete più fortunati.