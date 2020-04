Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro ufficiali: quad-camera, super batteria, NFC, jack audio, IR (foto)

Erano già stati svelati per il mercato indiano e si preparano ora per il lancio in Italia. Stiamo parlando di Redmi Note 9 e Redmi Note 9 Pro, i due nuovi esponenti della linea Redmi Note con all’attivo più di 110 milioni di unità vendute in tutto il mondo. Xiaomi li ha svelati oggi nella loro versione italiana a fianco di Xiaomi Mi Note 10 Lite con una diretta terminata da poco. Entrambi i dispositivi puntano forte sul comparto fotografico e su tutta una serie di caratteristiche perfette per chi cerca un dispositivo di fascia medio/bassa dotato di tutti i comfort. Scopriamoli insieme!

Redmi Note 9 caratteristiche tecniche

Il modello “base” vanta processore MediaTek Helio G85 (il primo al mondo), da 3 a 4 GB di RAM, una più che modesta quad-camera e una gargantuesca batteria da 5.020 mAh con ricarica rapida fino a 18 W. La fotocamera frontale è ospitata in un foro posto di lato. Il lettore di impronte digitali invece è sul retro, subito sotto le fotocamere.

Schermo : 6,53″ DotDisplay, full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), NTSC 84%, 450 nit, Reading Mode 2.0, certificazione TÜV Rheinland low blue light, Gorilla Glass 5

: 6,53″ DotDisplay, full HD+ (2.340 x 1.080 pixel), NTSC 84%, 450 nit, Reading Mode 2.0, certificazione TÜV Rheinland low blue light, Gorilla Glass 5 Processore : MediaTek Helio G85 octa-core fino a 2 GHz, 12 nm

: MediaTek Helio G85 octa-core fino a 2 GHz, 12 nm RAM : 3 | 4 GB

: 3 | 4 GB Memoria interna : 64 | 128 GB espandibili tramite microSD (fino a 512 GB)

: 64 | 128 GB espandibili tramite microSD (fino a 512 GB) Fotocamera posteriore : 48 megapixel wide-angle camera, sensore 1/2″, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, f/1.79, AF, lenti 6P 8 megapixel ultra wide-angle, 118°, f/2.2 2 megapixel macro, AF (2cm – 10cm) 2 megapixel depth

: Fotocamera frontale : 13 megapixel, 1.12μm pixel, f/2.25, 5P lenti, face unlock

: Batteria : 5.020 mAh, supporto a ricarica rapida 18W

: 5.020 mAh, supporto a ricarica rapida 18W Connettività : Bluetooth 5.0, jack audio, IR, 2+1 SIM slot, Dual 4G, NFC, USB Type-C

: Bluetooth 5.0, jack audio, IR, 2+1 SIM slot, Dual 4G, NFC, USB Type-C Dimensioni : 162.3 x 77,2 x 8,9 mm

: 162.3 x 77,2 x 8,9 mm Peso : 199g

: 199g Altro : lettore di impronte digitali sul retro

: lettore di impronte digitali sul retro Colori: Midnight Grey, Forest Green, Polar White

Foto

Redmi Note 9 Pro caratteristiche tecniche

Il suffisso Pro sta ovviamente ad indicare caratteristiche migliori rispetto alla variante appena vista. Troviamo uno schermo leggermente più ampio, un processore migliore, più RAM e fotocamere posteriori e anteriori migliorate. Da notare poi la somiglianza con Redmi Note 9S già disponibile da qualche giorno sul mercato. Davvero poche le differenze, se non appunto nella fotocamera posteriore (da 64 in questo modello) e nell’assenza di una variante con 4 GB di RAM. Il lettore di impronte digitali è installato sul lato destro. Si sposta anche la fotocamera frontale, stavolta posta in un foro centrale. Da notare anche la ricarica rapida a 30W. Nella confezione di vendita è incluso un alimentatore da 33 W.

Schermo : 6,67″ DotDisplay, full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), NTSC 84%, 450 nit, Reading Mode 2.0, certificazione TÜV Rheinland low blue light, Gorilla Glass 5

: 6,67″ DotDisplay, full HD+ (2.400 x 1.080 pixel), NTSC 84%, 450 nit, Reading Mode 2.0, certificazione TÜV Rheinland low blue light, Gorilla Glass 5 Processore : Qualcomm Snapdragon 720G octa-core fino a 2.3 GHz, 8 nm

: Qualcomm Snapdragon 720G octa-core fino a 2.3 GHz, 8 nm RAM : 6 GB

: 6 GB Memoria interna : 64 | 128 GB espandibili tramite microSD (fino a 512 GB)

: 64 | 128 GB espandibili tramite microSD (fino a 512 GB) Fotocamera posteriore : 64 megapixel wide-angle camera, sensore 1/1.72”, 1.6μm 4-in-1 Super Pixel, f/1.89, AF, lenti 6P 8 megapixel ultra wide-angle, 119°, f/2.2, 1.12μm pixel 5 megapixel macro, AF (2cm – 10cm) 2 megapixel depth

: Fotocamera frontale : 16 megapixel, 1.0μm pixel, f/2.48, 5P lenti, AI face unlock

: Batteria : 5.020 mAh, supporto a ricarica rapida 30W

: 5.020 mAh, supporto a ricarica rapida 30W Connettività : Bluetooth 5.0, jack audio, IR, 2+1 SIM slot, Dual 4G, NFC, USB Type-C

: Bluetooth 5.0, jack audio, IR, 2+1 SIM slot, Dual 4G, NFC, USB Type-C Dimensioni : 165.75 x 76,68 x 8,8 mm

: 165.75 x 76,68 x 8,8 mm Peso : 209 g

: 209 g Altro : lettore di impronte digitali sul lato destro, Gorilla Glass 5 fronte/retro

: lettore di impronte digitali sul lato destro, Gorilla Glass 5 fronte/retro Colori: Interstellar Grey, Glacier White, Tropical Green

Foto

Uscita e prezzi

La divisione italiana di Xiaomi al momento non ha annunciato i prezzi dei due dispositivi. Sappiamo che saranno disponibili in Italia entro la fine di maggio 2020. Configurazioni, prezzi, disponibilità e canali di vendita per il mercato italiano saranno comunicati nelle prossime settimane. Per il Redmi Note 9 ci aspettiamo comunque un prezzo più basso di quello proposte per il Redmi Note 9S.

