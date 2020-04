Android 10 continua l’espansione nella serie A di Samsung: è il turno di Galaxy A20!

Ora in alcuni paesi selezionati. Presto in tutto il resto del mondo

Il tempo di quarantena avrà bloccato le operazioni all’interno dei negozi fisici per Samsung, ma non ha di certo bloccato lo sviluppo degli aggiornamenti per i propri dispositivi.

Oggi si espande ulteriormente il numero di smartphone Galaxy A a ricevere Android 10 grazie al rilascio del sistema operativo su A20, iniziato la settimana scorsa in Russia, Vietnam, Cile e Filippine e previsto nel resto del mondo nei prossimi giorni.

Niente One UI 2.1. I possessori dovranno accontentarsi della versione 2.0, come già preventivato per tutti i dispositivi di fascia medio bassa, ma scommettiamo che non sarà un problema. All’interno sono presenti anche le patch di sicurezza d’aprile.