Image Warp è tra le app Android più semplici e potenti per trasformare la prospettiva delle vostre foto (foto)

Il mondo delle app Android è anche ricco di strumenti sviluppati esclusivamente per l’elaborazione e la personalizzazione delle immagini. Tra le app più note troviamo Snapseed, lo strumento di Google che ha pochi rivali in termini di personalizzazione. Per chi cerca invece uno strumento per personalizzare le prospettive e gli orientamenti dimensionali dei propri scatti, Image Warp potrebbe costituire una validissima alternativa. Abbiamo appena provato questa app e sicuramente ne siamo rimasti soddisfatti.

Interfaccia semplice e personalizzazioni potenti

Image Warp si presenta come un’app estremamente semplice, non vi chiederà particolari permessi per funzionare se non quello di poter accedere all’archivio interno per selezionare le immagini da modificare. L’interfaccia utente prevede poche opzioni, giusto quelle necessarie: quella più importante offre la possibilità di aggiungere e posizionare i punti griglia di cui avete bisogno, quelli attorno ai quali modificare la prospettiva dell’immagine in fase di personalizzazione. Le possibilità di trasformazione dimensionale dell’immagine sono pressoché infinite, questa è sicuramente la caratteristiche che differenzia Image Warp dalle tante alternative presenti su piattaforma Android e non solo.

È possibile personalizzare il colore dei punti, il che non inficerà sul risultato finale ovviamente. Un’altra comoda opzione è quella che vi permette di tornare immediatamente a visualizzare l’immagine originale, per apprezzare le modifiche apportate in un attimo. Ovviamente è presente il collegamento per tornare al passo precedente delle modifiche apportate.

Infine, troviamo l’opzione che offre la possibilità di salvare in locale la nuova immagine oppure condividerla.

Download gratuito

Image Warp è disponibile sul Play Store al download gratuito: non prevede alcun tipo di abbonamento per sbloccare funzionalità extra e nessun annuncio pubblicitario. Qui sotto trovate il badge per scaricarla e provarla subito.