Hitman GO adesso è disponibile gratuitamente per tutti su Android, approfittatene!

Hitman GO di Square Enix è un gioco di strategia disponibile in realtà da molto tempo sul Play Store, ed è stato oggetto più volte di forti sconti legati o meno a promozioni di varia natura. Da poco però il gioco è passato dal suo prezzo di listino, 6,99€ (anche se appunto si trovava spesso a 99 centesimi), a 0€. Sì, adesso il download è gratuito per tutti!

Come già accennato, si tratta di uno strategico a turni basato sul franchise di Hitman. Dovremo affrontare dei livelli con obiettivi specifici, muovendoci a turni e utilizzando i vari diversivi dell’assassino più celebre del mondo dei videogiochi.

In Hitman GO troverai:

Complicati enigmi che metteranno a dura prova le tue capacità

Bellissime immagini ispirate al design dei giochi da tavola

Livelli pieni di passaggi segreti e zone inaccessibili

I grandi classici di Hitman: diversivi, travestimenti, nascondigli, fucili di precisione, e le pistole Silverballer

Tanti nemici diversi ma ugualmente pericolosi

Strategie differenti per completare ciascun livello, senza farti notare o con la forza

Ecco il badge per il download gratuito di Hitman GO. Buon divertimento!