Nei prossimi giorni negli Stati Uniti, poi nel resto del mondo

Come distinguere in un’occhiata quale applicazione all’interno del Play Store può essere adatta all’utilizzo da parte di bambini? Finora l’unico metodo era basarsi sull’età consigliata dagli sviluppatori, ma evidentemente a Google non sembrava sufficiente.

La società ha infatti deciso di assoldare un team di insegnanti e accademici esperti sparsi per tutti gli Stati Uniti al fine di capire quali applicazioni siano effettivamente positive per la crescita di un ragazzino, basandosi su criteri come “qualità dell’esperienza“, “arricchimento“, “piacevolezza” e quant’altro.

Tutte le applicazioni approvate dal team saranno contrassegnate dal badge che potete vedere in allegato qui sotto. Nel Play Store verrà creata una sezione dedicata alla raccolta completa delle app che hanno superato il test d’idoneità ed infine, all’interno di ogni app saranno descritte le caratteristiche positive evidenziate dall’analisi del team di esperti.

La sezione Kids si aggiunge agli altri strumenti (vedi Family Link) che Google mette al servizio dei genitori per garantire un’esperienza di utilizzo migliore ai propri figli, soprattutto in giovane età. Sarà rilasciata negli Stati Uniti nei prossimi giorni ed a livello internazionale nei “prossimi mesi“.