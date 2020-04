Già si pensa al prossimo Mobile World Congress: annunciate le date per l’edizione 2021, sempre a Barcellona

Non è passato molto tempo eppure già sembrano lontani quei giorni di febbraio in cui l’epidemia impazzava e circolava tantissima incertezza su cosa sarebbe successo di lì a breve. Proprio nel momento in cui il coronavirus si stava diffondendo in Europa si sarebbe dovuto tenere uno degli eventi più importanti per il mondo della tecnologia e della telefonia mobile: il Mobile World Congress.

Vista la situazione la fiera barcellonese è stata annullata e successivamente, la società che si occupa della sua organizzazione, ha comunicato come fare per richiedere il rimborso a chi aveva giù comprato i biglietti. Ai visitatori così come ai professioni e alle aziende, è stato proposto poi un incentivo sotto forma di riaccredito maggiorato per partecipare alle prossime edizioni.

Mentre ancora si stanno calcolando i danni causati dall’annullamento dell’evento, GSMA si è premurata di rassicurare la città di Barcellona e i suoi abitanti – che hanno un notevole ritorno economico diretto e indiretto legato allo svolgimento del MWC – riguardo le future edizioni. La location infatti è stata confermata per le successive edizioni fino al 2024, un anno in più rispetto a quanto finora previsto.

Le prossime date da segnare sul calendario sono quindi 1-4 marzo 2021, sperando che per allora l’attuale situazione sanitaria sarà stata pienamente risolta. La speranza di tutti i professionisti del settore (e non solo) è ben racchiusa dalla dichiarazione rilasciata oggi da GSMA: “MWC 2021 sarà parte del processo di ripresa economica quando usciremo da questo momento difficile”.

