Le Olimpiadi potrebbero anche essere in dubbio, ma non Samsung Galaxy S20+ 5G Olympic Games Athlete Edition (foto)

Lo smartphone celebrativo si mostra nella prima immagine dal vivo appena trapelata

Ieri il Cio ha comunicato agli atleti di tutto il mondo di continuare a prepararsi per le prossime Olimpiadi, confermando così l’appuntamento con i prossimi giochi, eppure vista la situazione dell’epidemia di coronavirus in tutto il mondo e l’incertezza sui prossimi sviluppi, sono in molti a chiedersi se non sia più opportuno rimandare o sospendere la manifestazione.

Mentre le discussioni proseguiranno nei prossimi giorni, oggi è trapelata la prima immagine dal vivo dell’edizione speciale Galaxy S20+ 5G realizzata da Samsung per le Olimpiadi di Tokyo 2020. Si tratta di una “Olympic Games Athlete Edition” per essere precisi, annunciata insieme al resto della serie Galaxy S20 e pensata per essere donata agli atleti.

La foto in questione è riportata qui sotto, oltre che in apertura, e mostra chiaramente la finitura dorata del retro, decorata con il logo dei prossimi giochi, il nome “Tokyo 2020” e i classici cinque anelli. La scritta “docomo” invece è il nome del marchio, ma probabilmente sarà assente nella versione finale o verrà sostituita in alcune varianti da altri brand. A livello tecnico non ci sono differenze con la versione ordinaria di Galaxy S20+ 5G.

