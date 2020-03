Xiaomi Mi 10 Pro verso l’infinito e oltre! Nello spazio per testare i 108 mpx della fotocamera (video)

Sta diventando pratica quasi comune, e un po’ fa sorridere, il lanciare smartphone ben oltre la troposfera per realizzare filmati spettacolari e, perché no, mettere anche alla prova la resistenza degli stessi in condizioni tutt’altro che classiche.

Il nuovo Xiaomi Mi 10 Pro (in realtà anche la variante non Pro) sarà dotato di un sensore da ben 108 megapixel, sulla falsa riga di quanto già visto su Xiaomi Mi Note 10 tra l’altro. Sta di fatto che Xiaomi punta molto sulle capacità fotografiche del suo nuovo top di gamma, e anche senza averlo provato già sappiamo che è riuscito a colpire positivamente la redazione di DxOMark.

Tornando a noi, nel 2019 Xiaomi ha lanciato in orbita un piccolo satellite dotato proprio del sensore da 108 megapixel che troveremo anche sui nuovi Mi 10. Un esperimento quindi ben diverso da quelli a cui siamo abituati i cui risultati possono essere osservati nel filmato sottostante. Nello stesso video, Xiaomi prevede di arrivare a “servire” oltre 100 milioni di utenti in tutto il mondo nel corso di questo 2020.

