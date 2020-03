Cos’è successo ad Antutu? Le sue app sono scomparse dal Play Store, il motivo sembra ovvio (aggiornato: risposta di Antutu)

Antutu è una delle piattaforme per eseguire benchmark, i test sui dispositivi per valutare le performance in base all’hardware integrato, più note nel mondo Android e iOS. Nelle ultime ore le sue app sono scomparse dal Play Store.

Le app coinvolte sono Antutu 3DBench, Antutu Benchmark e AItutu Benchmark e sono tutte sparite dal Play Store di Google. Il motivo andrebbe ricercato nella proprietà delle app stesse: stando a quanto accertato da Android Police, l’informativa sulla privacy del sito Antutu rimanda a quella ospitata sul sito di Cheetah Mobile. Cheetah Mobile è la stessa azienda che è già stata bandita dal Play Store da parte di Google per ripetute violazioni della sua politica sulla privacy.

LEGGI ANCHE: come ottenere il tema scuro su WhatsApp

Sul sito di Antutu non viene esplicitamente menzionata Cheetah Mobile ma, stando al database Tianyancha, il presidente di Beijing Antutu Technology è lo stesso che ricopre la carica di CEO di Cheetah Mobile.

Al momento sul sito Antutu i link al Play Store sono stati sostituiti con semplici link per il download e installazione manuale degli apk. Antutu attualmente non ha commentato ufficialmente la vicenda.