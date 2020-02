LinkedIn taglia un grande traguardo: 500 milioni di download sul Google Play Store

Il Play Store di Google è popolato da migliaia e migliaia di app, per tutti i gusti e tutte le necessità. Soltanto poche di queste però sono in grado di distinguersi dalla massa, farsi strada fra la moltitudine degli utenti e diventare insostituibili per i più. Da oggi, anche l’app di LinkedIn può fregiarsi di un traguardo che la dice lunga sul successo di cui gode.

L’app entra infatti di diritto del ristretto club dei 500 milioni di download sul Play Store. Per chi non conoscesse LinkedIn, si tratta di una piattaforma social improntata al mondo del lavoro, un ottimo strumento per mettere in vetrina la propria carriera lavorativa e crearsi nuove opportunità di impiego, oppure soltanto entrare in contatto con altre persone che svolgono mansioni affini o complementari.

Va tuttavia sottolineato che l’app di LinkedIn è da tempo pre-installata su diversi dispositivi, specialmente quelli firmati Samsung, dunque il computo dei 500 milioni ha potuto sicuramente giovarne. Ciò però non intacca il grande risultato di un’app apprezzatissima dai professionisti di ogni settore. Voi la usate anche su Android?