Niente presentazione dal vivo per OnePlus 8 / 8 Pro (aggiornato con smentita)

L’azienda non ha ancora effettuato alcuna comunicazione ufficiale, ma in Rete le voci si stanno moltiplicando. A quanto pare OnePlus avrebbe deciso di annullare l’evento di lancio dal vivo per i suoi prossimi OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro optando per una presentazione online. Dopo l’annullamento del MWC, le preoccupazioni destate dalla diffusione del coronavirus stanno avendo un impatto sempre più evidente sull’industria manifatturiera cinese e OnePlus non ne è esente.

Solitamente l’azienda infatti lancia i suoi telefoni da qualche parte nel mondo – ogni volta viene scelta una località differente – in primavera, ma i timori per i possibili contagi e le limitazioni agli spostamenti potrebbero effettivamente spingere per una presentazione a distanza.

LEGGI ANCHE: Le prime novità tangibili di Android 11

Non sarebbe in realtà la prima volta per OnePlus, visto che sia OnePlus 2 (sembra una vita fa) e OnePlus 5 furono svelati attraverso eventi online. A dirla tutta però manca almeno ancora un mese al momento fatidica e tutto potrebbe cambiare.

GRUPPO FACEBOOK DI SMARTWORLD

CANALE TELEGRAM OFFERTE