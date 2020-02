Android 11 migliorerà la personalizzazione delle gesture di navigazione, ecco come (foto)

Qualche ora fa Google ha lanciato, con il solito poco preavviso, la prima Developer Preview di Android 11 e nel mondo Android iniziano a emergere tutte le novità incluse, o che probabilmente verranno incluse, nella nuova versione del sistema operativo.

Dopo aver parlato degli screenshot estesi, 9to5Google ci mostra come Google incrementerà il livello di personalizzazione delle gesture di navigazione: le immagini presenti nella galleria a fine articolo mostrano come potrà essere personalizzata la sensibilità della gesture per il pulsante Indietro in base al lato sulla quale si applica.

La novità attualmente non è funzionante nella prima Developer Preview, probabilmente verrà sviluppata ulteriormente e implementata pubblicamente nelle prossime versioni beta.