Vediamo in questa pagina come attivare la eSIM su uno smartphone Android. Ce ne sono di molte marche e per questo abbiamo diviso la guida per marca.

Come attivare la eSIM su uno smartphone Pixel

Vediamo come associare una eSIM ad uno smartphone Google Pixel. Per prima cosa aprite il menĂą Impostazioni e troverete la voce Rete mobile. Se sotto troverete il messaggio Aggiungi una rete significa non avete una SIM fisica e potete procedere da qui per la configurazione. Altrimenti dovrete premere il simbolo + sulla destra se la eSIM e la vostra seconda SIM.

Se è la vostra SIM primaria potrete premere su Vuoi scaricare una eSIM? per procedere e poi confermare su Avanti per portare avanti l’operazione. A questo punto un messaggio vi infomerà di star cercando i dati degli operatori. Può impiegare anche alcuni minuti. Al termine si aprirà una schermata con una finestra per la fotocamera. Puntata la fotocamera verso il QRcode della vostra eSIM.

Vi verrà chiesta conferma dell’attivazione della SIM e a questo punto premete su Attiva. Anche questo passaggio può richiedere alcuni minuti. Al termine troverete la vostra SIM configurata sul vostro smartphone Pixel.

Come disattivare la eSIM su uno smartphone Pixel

Prima di trasferire la eSIM su un altro smartphone è necessario disattivarla dal proprio smartphone. Su smartphone Pixel aprite il menù delle Impostazioni, poi Rete e Internet, poi Rete mobile. Qui troverete tutte le voci della vostra eSIM con tutte le varie impostazioni offerte dallo smartphone.

Per disattivare la eSIM dovete scorrete fino in fondo e premere su Avanzate per ampliare il menù. Da qui premete su Resetta SIM. Il messaggio reciterà “Eliminare i dati da questa SIM scaricata?”. Il messaggio non è affatto chiaro ma premendo su Elimina i dati avrete provveduto a disassociare la eSIM dal Pixel.

Impiegherà qualche istante per eliminare i dati della SIM, dopodiché potrete riassociarla altrove.



Come attivare la eSIM su uno smartphone Motorola

Come attivare la eSIM su uno smartphone Samsung

