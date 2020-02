LG V60 ThinQ verrà lanciato in mercati selezionati, ma per noi è una buona notizia

Ebbene sì: LG V60 ThinQ non sarà disponibile in tutto il mondo. A dirlo è proprio Shin Jae-suk, team leader di LG, durante una conferenza riguardante i ricavi del Q4 2019. È una brutta notizia per noi? Per questa volta, no.

Pare infatti che LG V60 ThinQ sarà disponibile “solo” in Nord America e Europa. Questo sarebbe frutto di una strategia di LG che vorrebbe lanciare dispositivi 5G diversi in regioni diverse. Nord America e Europa, più focalizzate sul segmento premium, sarebbero la regione ideale per il top di gamma dell’azienda.

Inoltre, in questi territori gli operatori hanno campagne marketing molto serrate, il ché permette a LG di risparmiare qualcosa sulla pubblicità dello smartphone. Probabilmente vedremo questo smartphone durante al MWC 2020 (ma non proprio al MWC).