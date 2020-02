Galaxy S20: la RAM minima potrebbe dipendere dal paese

Nulla di diverso per la memoria interna, fissa a 128 GB

Manca ormai meno di una settimana ad uno degli eventi più attesi dell’anno, per lo meno per quanto riguarda il mondo di noi Androidiani: l’11 febbraio andrà in onda il Samsung Unpacked.

Durante l’evento la società coreana rivelerà al mondo la sua nuova serie S20 (già molto anticipata), insieme alle nuove Buds+ e allo smartphone pieghevole di nuova generazione, lo Z Flip.

L’ultima indiscrezione riguarda una caratteristica specifica della serie, ed arriva da uno dei più noti leaker di Twitter, il quale sostiene che non tutte le varianti 4G avranno in dotazione la stessa RAM nella configurazione di base.

Questa notizia andrebbe a confutare ciò che era emerso durante le scorse settimane, in cui si era parlato di un minimo di 12 GB per ogni configurazione.

Al contrario, alcuni paesi riceveranno la versione di base con “soli” 8 GB per rispondere alle dinamiche di mercato locali, e per andare incontro alla clientela del posto. E l’Italia? Tra pochi giorni lo scopriremo.

Not all Samsung Galaxy S20 4G models are equal. Some countries are getting an entry level config with 8 GB RAM instead of 12 GB to allow for lower pricing of the base models. 128GB flash memory on all variants and no other differences though.

— Roland Quandt (@rquandt) February 6, 2020