Motorola si sta per buttare nel mondo degli smartphone con pennino, ma non vuole sfidare i Galaxy Note (foto)

Giornata di tweet interessanti per Evan Blass (@evleaks). Dopo i render dei due smartphone di LG è ora tempo di mostrarvi anche un altro smartphone, questa volta di Motorola, che potrebbe dare il via ad una nuova linea di dispositivi.

Quello che vedete in galleria è infatti uno smartphone di Motorola con pennino. Oltre al render, non abbiamo altre informazioni: mancano specifiche, nomi e, ovviamente, prezzo.

Quello che però possiamo estrarre dal render sono alcune informazioni base: lo schermo ha un foro sulla parte sinistra per contenere la fotocamera, mentre la forma del pennino suggerisce il fatto che verrà incluso all’interno del corpo del telefono.

La quantità di cornici attorno al bordo (facendo le dovute proporzioni) suggerisce uno smartphone di fascia media, e che dunque non vuole combattere contro i “big” del settore, come i Galaxy Note. Sarà però interessante vedere come si comporterà uno smartphone quasi-stock con un pennino a bordo. Chissà, magari avrà qualche asso nella manica.