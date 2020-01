Huawei P30 Lite New Edition ufficiale in Italia: crescono memorie e selfie cam, scende il prezzo (foto)

E ci sono pure auricolari e vestiti in regalo!

Huawei presenta un nuovo smartphone per il mercato italiano, che in realtà è una vecchia conoscenza con qualche lieve aggiornamento hardware, ma non così tanto da fargli perdere la licenza Google. Huawei P30 Lite New Edition ha infatti le app Google a bordo ed un prezzo di lancio più basso di quello del suo omonimo dello scorso anno.

Caratteristiche Tecniche Huawei P30 Lite New Edition

Schermo : 6,15” LTPS full HD+ (1.080 x 2.312 pixel, 19,3:9, 415ppi)

: 6,15” LTPS full HD+ (1.080 x 2.312 pixel, 19,3:9, 415ppi) CPU : Kirin 710 octa-core con GPU Mali-G51 MP4

: Kirin 710 octa-core con GPU Mali-G51Â MP4 RAM : 6 GB

: 6 GB Memoria interna : 256 GB espandibile (con microSD fino a 512 GB)

: 256 GB espandibile (con microSD fino a 512 GB) Fotocamera posteriore : Principale : 48 megapixel, f/1.8, Grandangolo : 8 megapixel, f/2.4, FOV 120° Profondità : 2 megapixel, f/2.4

: Fotocamera frontale : 32 megapixel, f/2.0

: 32 megapixel, f/2.0 ConnettivitĂ : hybrid dual SIM (nano + nano/microSD), LTE Cat.13, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS, NFC, USB-C 2.0, jack audio

: hybrid dual SIM (nano + nano/microSD), LTE Cat.13, Wi-Fi 802.11 ac (2,4 / 5 GHz), Bluetooth 4.2, GPS, NFC, USB-C 2.0, jack audio Dimensioni : 152,9 Ă— 72,7 Ă— 7,4 mm

: 152,9 Ă— 72,7 Ă— 7,4 mm Peso : 159 grammi

: 159 grammi Batteria : 3.340 mAh con ricarica rapida a 18W

: 3.340 mAh con ricarica rapida a 18W OS: Android 9 Pie con EMUI 9.1

Le sole differenze tra il vecchio P30 Lite e la sua New Edition le avete già lette nel titolo. Più memoria (6/256 GB contro 4/128 GB: un buon salto in avanti) ed una fotocamera frontale a più alta risoluzione (32 MP contro 24), per di più potenziata dall’intelligenza artificiale, ormai marchio di fabbrica per Huawei.

Per tutto il resto, i due smartphone sono identici, tanto che non abbiamo molto da aggiungere al riguardo, se non rimandarvi alla nostra recensione di P30 Lite New Edition per vederlo in azione.

Uscita e Prezzo

Huawei P30 Lite New Edition è già disponibile in Italia, ad un prezzo di lancio di 349€ contro i 369€ del precedente modello. Inclusi nel prezzo, fino al 9 febbraio 2020, ci sono anche gli auricolari in-ear Bluetooth Huawei Freelace. Ulteriori informazioni su questa promozione e gli store aderenti li trovate in questo PDF.

Inoltre, colore che acquisteranno lo smartphone nello Huawei Experience Store di Milano o sul suo sito ufficiale, aggiungendo 1 euro riceveranno anche un capo dell’esclusiva capsule collection ANNAKIKI X HUAWEI. A seguire alcune immagini ed il comunicato stampa originale.