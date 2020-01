Suunto 7 migliora l’esperienza Wear OS con Snapdragon 3100 Sports mode e le mappe offline

Nonostante gli avanzamenti tecnologici stiano sconvolgendo il mondo degli smartphone, gli smartwatch faticano a prendere piede. Tra i dispositivi più diffusi Apple regna sovrana, ma anche Huawei e Samsung se la cavano grazie a soluzioni proprietarie. Va meno bene invece a Wear OS e ai chip di Qualcomm per wearable, il cui prossimo Snapdragon 3300 è atteso da tempo. Forse proprio per colmare questo vuoto l’azienda lo scorso anno aveva annunciato una versione Sports Mode dell’ormai vecchio Snapdragon 3100.

L’ultimo smartwatch prodotto da Suunto è equipaggiato proprio con questo processore che dovrebbe garantire una maggiore durata alla batteria, se non performance leggermente migliorate. Il nuovo Suunto 7 è stato lanciato da un paio di giorni e mira a uscire dalla ristretta cerchia di sportivi sfegatati a cui di solito l’azienda punta con i suoi prodotti. Grazie a un aspetto che piacerà anche agli utenti comuni e a una serie di migliorie sulla piattaforma Wear OS, l’orologio smart presenta diverse funzioni la cui punta di diamante sono le mappe offline.

LEGGI ANCHE: I 12 smartphone del decennio

La sua natura ibrida comunque lo rende un prodotto pensato anche per chi ama fare attività fisica. Utilizzando i sistemi GPS, GLONASS e Galileo Suunto 7 traccia gli spostamenti e si calibra in funzione dei diversi tipi di esercizio (ci sono svariate modalità che vanno dal kayak agli sci, alla corsa).

Lo schermo da 1,39″ OLED può raggiungere una buona luminosità (1.000 nits in modalità boost), per essere sempre leggibile anche sotto la luce del sole. Come i suoi predecessori Suunto 7 è resistente agli shock, all’acqua (fino a 50 m) e alla polvere. Stando alle dichiarazioni ufficiali la batteria dovrebbe garantire 12 ore di vita in modalità tracciamento o fino a due giorni “con uso quotidiano”.

Suunto 7 è disponibile sul sito ufficiale in cinque colorazioni (Black Lime, White Burgundy, Black, Sandstone Rosegold and Graphite Copper) e cinturino in silicone, pelle o tessuto. Il prezzo di partenza è 499$ e cambia a seconda del materiale del cinturino.

GRUPPO FACEBOOK DI SMARTWORLD

CANALE TELEGRAM OFFERTE