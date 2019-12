La presentazione di Galaxy Note 10 Lite e S10 Lite sarà una delle prime cose che vedremo nel 2020

Il prossimo evento internazionale fondamentale per il mondo della tecnologia è il CES di Las Vegas, che aprirà le danze il prossimo 7 gennaio e precederà di un mese e mezzo il Mobile World Congress di Barcellona. Proprio il CES potrebbe essere il teatro in cui vedremo per la prima volta Galaxy Note 10 Lite e S10 Lite.

Si tratta della gamma quasi inedita da parte di Samsung, due smartphone molto promettenti e dei quali abbiamo discusso molto nell’ultimo periodo. Secondo quanto appena fatto emergere dal The Korean Herald, Samsung potrebbe svelare Note 10 Lite e S10 Lite in un evento dedicato che avrà luogo durante l’enorme fiera di Las Vegas.

La scelta avrebbe senso per diverse ragioni: la presentazione sarebbe sufficientemente staccata temporalmente dal MWC in cui verranno svelati i Galaxy S11 e, forse, Galaxy Fold 2; la caratura dei dispositivi giustificherebbe la presentazione ad un evento di rilievo come il CES e la vicinanza temporale della presentazione sarebbe avvallata dai render per la stampa pronti e già trapelati online.

Le poche incognite che rimangono su questi dispositivi sono i prezzi di lancio, sicuramente ce li aspettiamo al di sotto delle serie Galaxy Note 10 e Galaxy S10. Ne sapremo molto di più a valle della presentazione ufficiale, per la quale ormai sembra mancare pochissimo.