Samsung potrebbe presto lanciare un nuovo programma di garanzia estesa

Nel mondo Samsung ha alcuni programmi vantaggiosi per i propri clienti che voglio estendere la garanzia dei propri prodotti, come Samsung Premium Care, Samsung Upgrade Program o il nostrano Samsung Care+. Pare però che a breve ne arrivi un altro, ovvero Samsung Flex.

A dirlo è l’apk della versione 1.0.16118 di Shop Samsung, nella quale ci sono riferimenti proprio a Samsung Flex. La particolarità di questo programma è quella di essere una versione “potenziata” di Premium Care, dato che le stringhe indicano che quest’ultimo sarà incluso in Flex.

Samsung Flex One monthly price. Premium Care support and service. Early upgrades to the latest %1$s. Cancel any time.*

Sembrerebbe inoltre che Flex permetta di aggiornare il proprio smartphone in anticipo rispetto alla data di lancio. Purtroppo però non abbiamo altre informazioni riguardo il servizio e, soprattutto, non sappiamo se arriverà in Italia.