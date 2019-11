LineageOS 16 ora supporta ZenFone 3, Galaxy SIII Neo, Xperia Z3 Compact e Redmi Note 4 (di nuovo)

LineageOS 16.0, una delle custom ROM più popolari nel mondo del modding, ha annunciato di aver esteso il supporto ad alcuni nuovi modelli di smartphone che vi andiamo ad elencare senza tanti indugi (tra parantesi trovate il link alla pagina sul wiki di Lineage dove trovate le istruzioni e potete fare il download):

A questi si aggiunge anche Xiaomi Redmi Note 4 (mido) che era stato rimosso recentemente insieme ad altri Xiaomi per via di problemi legati al copyright. Segnaliamo infine che YU Yuphoria (lettuce), un dispositivo il cui supporto era stato aggiunto a luglio, non è più supportato, anche se non sono state date spiegazioni in merito.