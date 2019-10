TicWatch Pro potrà finalmente controllare il vostro sonno. Ecco come

Arriverà su TicWatch Pro BT e TicWatch Pro 4G/LTE

Mobvoi è la società dietro al brand di TicWatch. Un nome poco noto nel mondo degli smartphone ma decisamente conosciuto nel settore degli smartwatch, grazie ai suoi prodotti equilibrati e non troppo costosi.

Trai vari dispositivi di punta c’è sicuramente il TicWatch Pro, che però ha sempre mancato delle funzioni legate al controllo del sonno. Proprio per questo la società ha annunciato il rilascio di un’app Android chiamata TicSleep, capace di raccogliere i dati delle vostre dormite e di fornirvi un quadro complessivo della vostra situazione.

LEGGI ANCHE: Recensione TicWatch Pro

Secondo quanto riportato, la funzione dovrebbe essere in grado di rilevare in automatico il sonno, senza che l’utente debba ricordarsi di avviarla prima di andare a letto. I valori che verranno monitorati sono il ciclo del sonno e i battiti cardiaci, con la possibilità di settare una sveglia smart che si attivi durante il sonno leggero.

Rimane un’incognita il fattore autonomia: per quanto la nostra esperienza sia risultata positiva, con circa 2-3 giorni di durata, questa prevedeva lo spegnimento del dispositivo durante la notte. I 2-5 giorni indicati da Mobvoi paiono pertanto di difficile realizzazione, a meno che il software non sia in grado di far miracoli. D’altronde, finché si tratta di funzionalità opzionali, non ci si può lamentare.