Gli instancabili sviluppatori Xiaomi non si adagiano sugli allori: già salpato il progetto MIUI 12

Ancora prima di diventare famosa anche in Italia per i suoi dispositivi caratterizzati dall’eccellente rapporto qualità prezzo, Xiaomi era celebre fra gli appassionati del mondo Android per la sua personalizzazione MIUI. L’ultima fatica degli sviluppatori, la MIUI 11, sta finalmente per arrivare anche in Occidente, ma in casa Xiaomi non si resta mai con le mani in mano.

Xu Jieyun – General Manager delle Public Relation di Xiaomi – ha infatti confermato ufficialmente su Weibo l’inizio del progetto MIUI 12. Nei prossimi mesi, gli sviluppatori saranno impegnati a pieno regime nel processo di affinamento dell’attuale MIUI 11, ma nelle loro menti inizierà anche a prendere forma la prossima generazione della personalizzazione di Android firmata Xiaomi.

Per quanto riguarda le tempistiche, Xu Jieyun non si è ovviamente sbottonato, ma presumibilmente possiamo aspettarci un lancio nel periodo che andrà tra la fine dell’estate e l’inizio dell’autunno 2020, proprio come avvenuto quest’anno per la MIUI 11.