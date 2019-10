Samsung rilascia nuovi sfondi a tema spaziale per nascondere i fori nel display di Galaxy S10 e Note 10 (foto)

Verrebbe quasi da pensare che Samsung si vergogni dei fori sui display dei suoi ultimi due top di gamma visti gli sfondi rilasciati finora per nasconderli. E invece non è altro che un modo giocoso e intelligente di sfruttare una caratteristica che ha reso riconoscibili i suoi smartphone di fascia alta usciti nel 2019 e allo stesso tempo di celebrare la settimana mondiale dello Spazio. Si tratta di una festa internazionale che ricorre ogni anno da 4 al 10 ottobre in onore “della scienza, tecnologia e il loro contributo al miglioramento della condizione umana”.

I festeggiamenti sono stati istituiti dall’ONU nel 1999 e se anche non ne avete mai sentito parlare potete benissimo godere degli sfondi. Qui sotto potete ammirare le 8 immagini – 4 per Galaxy S10 e 4 per Galaxy Note 10 – mentre i possessori dei due smartphone Samsung li possono trovare direttamente nel Galaxy Theme Store. In alternativa gli utenti interessati possono cliccare qui per accedere rapidamente alla risorsa.