Android 10 beta imminente su Galaxy S10e, S10 ed S10+ in Corea

Samsung ha annunciato che la One UI 2.0 con Android 10 è in arrivo su Galaxy S10e, S10 ed S10+, sebbene per ora solo in Corea del Sud.

Secondo una precedente esclusiva di SamMobile, ormai palesemente errata, la beta doveva partire ad inizio ottobre in USA ed Europa. Adesso si parla invece di un “coming soon” in Corea, il che ci lascia pensare che almeno entro fine settimana i Galaxy S10 dall’altra parte del mondo potranno sperimentare la nuova interfaccia.

In ogni caso, anche qualora il rollout dovesse partire oggi stesso, il firmware coreano non è compatibile con i modelli europei, quindi ci sarà comunque da aspettare che Samsung avvii il beta test in altre regioni prima di poterlo provare, anche per vie traverse. Quantomeno qualcosa si sta ufficialmente muovendo, e questa è già una buona notizia. Se intanto voleste un’anteprima di una versione ancora precedente a questa beta pubblica, potete dare un’occhiata a questo articolo.