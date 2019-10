EMUI 10 continua la sua marcia: beta aperta anche per Mate 20 Lite, P30 Lite ed Enjoy 10 Plus

Ora fuori per la cina, nel resto del mondo tra un mese. L'espansione continua

Huawei ha da poco aggiornato la lista dei dispositivi che riceveranno la beta della futura interfaccia proprietaria da abbinarsi ad Android 10, chiamata per l’appunto EMUI 10, promettendo l’update a più di 30 modelli.

In linea con le tempistiche annunciate, ieri 5 ottobre si sono aperte le registrazioni per la versione beta del software per tre nuovi dispositivi: Huawei Mate 20 Lite (conosciuto come Miamang 7 in patria), Huawei P30 Lite (o Nova 4e) ed Enjoy 10 Plus.

Al momento, solo gli utenti cinesi potranno aderire all’iniziativa. Per tutti gli altri, ci sarà da aspettare circa un mese. Non vi ricordate cosa porta di nuovo EMUI 10? Qui trovate il nostro approfondimento.