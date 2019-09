Xiaomi Mi MIX Alpha è il primo smartphone al mondo TUTTO INTERAMENTE display ed è impressionante (foto e video)

Xiaomi ha appena presentato un nuovo concept smartphone della serie MI MIX, con un rapporto schermo/superficie del 180,6%. Chiamato Surround Display, questo “schermo 4D” avvolge completamente lo smartphone sia davanti che dietro, tutto attorno ai bordi, in un’unica soluzione di continuità. Le immagini parlano da sole, e non ci sono altre parole per descriverlo adesso se non impressionante.

Articolo in stesura…