Galaxy Note 10 e Note 10+ profeti in patria: oltre 1 milione di unità vendute in 25 giorni, è record!

La nuova serie Galaxy Note 10 è in circolazione ormai da qualche settimana e i più curiosi fra voi si staranno chiedendo quale impatto sul mercato abbiano avuto i nuovi smartphone top di gamma di Samsung. Per conoscere i dati globali probabilmente occorrerà attendere ancora un po’, ma potreste accontentarvi di quelli della madrepatria sudcoreana. E sono davvero rosei.

In particolare, Galaxy Note 10 e Galaxy Note 10+ sono stati capaci di vendere già 1 milione di unità complessive in Corea del Sud in appena 25 giorni dal lancio, facendo segnare un nuovo record di velocità. In precedenza, il dato migliore l’aveva fatto registrare la serie Galaxy S8 nel lontano 2017, quando per raggiungere il milione di unità furono necessari 37 giorni.

D’altronde, nei 10 giorni successivi alla presentazione ufficiale, Samsung aveva incassato ben 1,3 milioni di pre-ordini in Corea del Sud per i suoi nuovi smartphone, segno di un’entusiasmo poi concretizzatosi di lì a poche settimane. E considerate anche che, in patria, Samsung ha deciso di lanciare soltanto varianti 5G dei due top di gamma, dunque più costose di quelle 4G previste nel resto del mondo. Un successo dunque travolgente, ma lo sarà anche nel resto del mondo?

