Galaxy Note 10 avrà Discord integrato nel Game Launcher

Ecco come Samsung vuole aggraziarsi i videogiocatori

Ieri il mondo ha visto ufficialmente per la prima volta i nuovi Galaxy Note 10 e Note 10 Plus. Sebbene le loro specifiche siano sicuramente in linea con quelle dei top di gamma attuali, c’è un fattore che li rende meno appetibili di altri in ambito gaming, ed è la frequenza dello schermo, ferma ai classici 60 Hz.

A confronto, l’esperienza su ASUS ROG Phone o OnePlus 7 Pro può essere migliore. Ma Samsung ha dalla sua alcune armi che ha intenzione di sfruttare, come la presenza del Game Launcher, un software specifico capace di ottimizzare le performance del dispositivo durante le fasi di gioco.

Sulla base di questo software, Samsung ha pensato di introdurre Discord, la chat di riferimento nel mondo del videoludico, con oltre 14 milioni di utenti attivi ogni giorno. Durante il gioco sarà quindi possibile interagire in maniera semplice e immediata con tutti i nostri gruppi. Vi piace l’idea?

