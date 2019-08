Che ci crediate o meno, Realme vanta oltre 10 milioni di utenti al mondo

Realme ha fatto da poco il suo debutto anche sul nostro mercato, con l’interessante Realme 3 Pro, uno smartphone dal rapporto qualità/prezzo conveniente come pochi altri. Nonostante questo, la “costola” di Oppo non sembra ancora aver fatto breccia dalle nostre parti, ma ciò non significa che l’azienda non se la passi bene.

Realme (che possiamo anche definire “l’anti Redmi”) vanta infatti oltre 10 milioni di utenti al mondo, come recentemente annunciato dall’azienda. Si tratta di un ottimo risultato, se pensate che Realme è diventata realtà autonoma da poco più di un anno.

Gli ultimi rumor parlando addirittura di un top di gamma con Snapdragon 855+ e di un altro smartphone con fotocamera da 64 megapixel. Considerando che Redmi/Xiaomi hanno già in lizza soluzioni simili, non dubitiamo che anche Realme vorrà offrire una sua controparte; bisognerà però vedere se questi nuovi modelli arriveranno sul nostro mercato, considerando che al momento la line-up di Realme è assai ridotta in Italia.