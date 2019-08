Non ci credevate più eh? E invece Samsung Galaxy J3 (2017) si sta davvero aggiornando ad Android Pie!

Per ora il rilascio è limitato alla Russia e al Vietnam, ma presto potrebbe essere esteso a tutto il mondo.

Il mese di agosto di apre come meglio non poteva per i possessori di Galaxy J3 (2017). A sorpresa infatti, Samsung ha iniziato il rilascio dell’aggiornamento ufficiale ad Android 9 Pie!

Se ben ricordate, a cavallo fra 2018 e 2019 Samsung aveva diramato una lista di smartphone che sarebbero stati aggiornati alla più recente versione del robottino verde: nella prima versione figurava anche Galaxy J3 (2017), poi espunto da quella successiva, senza troppe spiegazioni. Evidentemente però, il produttore coreano ha tenuto fede alla prima promessa, rilasciando l’aggiornamento ad Android Pie, a partire da Russia e Vietnam.

Il nuovo firmware è contrassegnato dal numero di build J330FXXU3CSG6 / J330GDXU3CSG7 ed è basato sulla One UI, ovvero l’ultima personalizzazione di Android firmata Samsung. L’aggiornamento porta in dote anche le patch di sicurezza di luglio 2019, ma ovviamente le novità più succose riguardano proprio il sistema.

Una notizia davvero entusiasmante per chi possiede un Galaxy J3 (2017), smartphone entry level con due primavere alle spalle, uscito sul mercato con Android Nougat e già avanzato ad Android Oreo. Nella speranza che presto l’aggiornamento tocchi anche le sponde dello Stivale, non si può che elogiare Samsung per supportare in questo modo un dispositivo datato e tutt’altro che prestigioso.