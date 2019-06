Disponibili sorgenti del kernel e sblocco del bootloader per LG V50 ThinQ: il 5G debutta nel modding!

LG V50 ThinQ può vantare il primato di far parte della primissima ondata di smartphone 5G al mondo, che ci ha permesso di testare la rete di nuova generazione a Milano e di cui vi abbiamo riportato le nostre impressioni complessive nella recensione completa. Ora però, il dispositivo compie un altro passo importante, quello nell’universo del modding.

LG ha infatti rilasciato pubblicamente il tool ufficiale per lo sblocco del bootloader di V50 ThinQ, oltre al codice sorgente del kernel, necessario agli sviluppatori indipendenti per confezionare custom rom e altre amenità.

Qui trovate la pagina che LG ha riservato alle istruzioni per sbloccare il bootloader e al download del tool necessario, mentre qui potete scaricare i sorgenti, nel caso foste interessati. Lo sblocco del bootloader è una procedura di modding, che non dovrete affrontare nel caso non foste interessati a modificare il vostro dispositivo. In caso contrario, buon divertimento!