Non solo Galaxy Fold: Samsung avrebbe nella manica un altro pieghevole da 6,7″, atteso il prossimo anno

Samsung ha debuttato nel mondo dei dispositivi pieghevoli non nel migliore dei modi, il destino di Galaxy Fold non è ancora stato chiarito definitivamente dal produttore sudcoreano, ma non per questo intende rinunciarvi.

Samsung avrebbe in cantiere un nuovo dispositivo pieghevole con un display OLED da 6,7″ di diagonale, con meccanismo di piegatura a conchiglia sul lato lungo. La notizia proviene dal sudcoreano Etnews e riporta dettagli simili a quelli emersi da quanto riportato da Bloomberg qualche mese fa. In configurazione piegata lo smartphone dovrebbe integrare un piccolo display da 1″ sulla superficie anteriore per visualizzare le informazioni e le notifiche principali.

Dunque si tratterebbe di uno smartphone dimensionalmente più modesto rispetto a Galaxy Fold, il quale integra un display principale da 7,3″ ed uno anteriore da 4,6″. Questo dovrebbe riflettersi positivamente sul prezzo di lancio, il quale dovrebbe essere inferiore rispetto a quello previsto per Galaxy Fold.