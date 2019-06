Questa non dovete farvela scappare: Pocophone F1 a soli 199€!

Super offerta di Cooponline che propone l’ancora ottimo Pocophone F1, versione 6/64 GB, a soli 199 euro, contro i 330€ dello store ufficiale. La promozione è valida fino al 30 giugno, ma siamo pronti a scommettere che le scorte andranno esaurite ben prima.

Al momento dell’ordine potete scegliere il ritiro in negozio (al momento la prima data per il ritiro è il 13 giugno) oppure con consegna a casa (spedizione standard a 5,90 euro). Attenzione però perché non tutta Italia è coperta dal servizio a domicilio. In particolare risultano escluse Toscana, Lazio, Umbria, Campania, e parte dell’Abruzzo. Per avere la certezza di poter ordinare la consegna a domicilio, andate in questa pagina e verificate personalmente.

A questo punto non ci resta che lasciarvi la pagina dell’offerta in modo che possiate piazzare subito il vostro ordine. A seguire trovate inoltre la nostra video recensione, giusto per un ripasso sullo smartphone in questione.