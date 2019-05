Cala definitivamente il sipario su YouTube Gaming: app non più disponibile dal 30 maggio

Risale allo scorso settembre l’annuncio da parte di Google della chiusura del progetto YouTube Gaming, quantomeno come entità a sé stante. Il tentativo di creare un servizio che potesse competere ad armi pari con Twitch e gli altri rivali è velocemente naufragato e – come spesso accade quando si parla di Big G – la sensazione che a Mountain View non ci abbiano mai creduto sul serio, è molto viva. Nel frenetico mondo di internet non c’è però tempo per i rimpianti e, tra pochi giorni, anche l’app dedicata chiuderà i battenti.

In particolare, dal 30 maggio gli utenti non troveranno più l’app YouTube Gaming sul Play Store, anche perché da tempo il servizio è stato inglobato in YouTube, diventandone niente più che una semplice sezione, che potete trovare a questo indirizzo.