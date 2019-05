Sony Xperia 1, il primo smartphone al mondo con display OLED 4K in 21:9, arriverà nei negozi a giugno (foto)

Sony ha appena confermato non solo alcune specifiche del suo prossimo top di gamma – in parte già trapelate tempo fa – ma soprattutto la sua data di commercializzazione. Come avevamo scritto l’altro giorno, il telefono arriverà nei negozi nel mese di giugno, anche se l’azienda non ha specificato la data esatta il lancio dovrebbe avvenire nei primi giorni, in linea con quanto riportato su Amazon.

Xperia 1 è stato pensato per chi apprezza particolarmente le immagini: sarà infatti il primo smartphone al mondo dotato di display OLED 4K CinemaWide 21:9 da 6,5″ e con la funzione Eye AF. La fotocamera quindi consentirà un’elevata precisione di messa a fuoco ed esposizione grazie alla funzione di scatto rapido fino a 10 fps e tracking AF/AE.

La tripla fotocamera da 12 MP racchiude un obiettivo da 16 mm per ampie vedute panoramiche, un versatile obiettivo da 26 mm e un teleobiettivo da 52 mm (equivalente 35 mm). L’obiettivo f/1.6 e il sensore d’immagine Dual Photodiode, con pixel pitch 1,4 μm, consentono di scattare in condizioni di scarsa luminosità, mantenendo a fuoco anche i soggetti in movimento. Il sistema di stabilizzazione è ibrida e si serve di un algoritmo per garantire registrazioni fluide e stabili.

Per proporre una visione fedele alle intenzioni dei film-maker è stato usato il processore per dispositivi mobili X1 (basato sulle stesse tecnologie dei TV Bravia) che consente la rimasterizzazione di tutti i contenuti, anche in streaming, in HDR. L’esperienza visiva sarà esaltata anche dalla presenza dal Dolby Atmos e da 360 Reality Audio capace di riprodurre un audio tridimensionale che aumenta la sensazione di realismo.

Per quanto riguarda il gaming la tecnologia Game Enhancer ottimizza le prestazioni di Xperia 1, blocca le notifiche indesiderate e consente la registrazione delle partite. Se vi state chiedendo quali titoli sono ottimizzati per un formato particolarmente ampio con il 21:9, ecco alcuni esempi: Fortnite, Asphalt 9 e Arena of Valor. Sony Xperia 1 sarà disponibile nelle colorazioni nero, viola, grigio e bianco che potete ammirare nella galleria qui sotto.